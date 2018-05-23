В Сочи 64 стройки признали незаконными и заморозили

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи с начала 2018 года заморозили 64 стройки как незаконные

Сейчас на курорте 223 проблемных жилых дома, среди которых 185 — самострои, 10 жилищно-строительных кооперативов, а также 28 объектов долевого строительства. Администрация Сочи с начала года через суд заморозила 64 стройки.

Построенные с нарушениями дома осмотрел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он предложил мэрии с судьями проводить выездные совещания.

«В Сочи проблем много: дома не проходят экспертизу, застройщики строят без разрешения. Но закон превыше всего. Я хочу, чтобы город был красивым и комфортным. Необходимо комплексно разбираться с проблемами», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации региона.

Вениамин Кондратьев Сочи Строительство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

СК попросил суд арестовать бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко
В Сочи к ЧМ-2018 введут систему раздельного сбора мусора
«Краснодар» договорился с «Андерлехтом» о трансфере защитника Спаича
В Краснодаре заменят участок самой старой теплотрассы города
Ирак планирует наладить поставки сельхозпродукции из Адыгеи
В Сочи обнаружен новый клоп-вредитель

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале