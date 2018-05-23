В Сочи 64 стройки признали незаконными и заморозили

В Сочи с начала 2018 года заморозили 64 стройки как незаконные

Сейчас на курорте 223 проблемных жилых дома, среди которых 185 — самострои, 10 жилищно-строительных кооперативов, а также 28 объектов долевого строительства. Администрация Сочи с начала года через суд заморозила 64 стройки.

Построенные с нарушениями дома осмотрел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он предложил мэрии с судьями проводить выездные совещания.

«В Сочи проблем много: дома не проходят экспертизу, застройщики строят без разрешения. Но закон превыше всего. Я хочу, чтобы город был красивым и комфортным. Необходимо комплексно разбираться с проблемами», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации региона.