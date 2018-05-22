Кубанские винодельни «Саук-Дере» и «Лефкадия» объединят в одно предприятие

Частные винодельческие компании «Саук-Дере» и «Лефкадия», которые расположены в Краснодарском крае, объединят в одно предприятие

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Михаила Николаева — управляющего партнера семейной компании «Николаев и сыновья», в которую входят обе винодельни.

«Название "Лефкадия" сначала было просто именем винодельни. Потом оно стало названием одной из линеек вин, теперь переросло в географическое обозначение местности. Пришло время для преобразований и дальнейшего роста, такое объединение позволит оптимизировать штат и производственные линии, структурировать позиции ассортимента», — пояснил Николаев.

По его словам, уже стартовал процесс объединения двух производств. Название бренда вина, долины и винодельни, которые ранее назывались «Лефкадия» планируют разделить. После объединения «Лефкадия» будет развиваться как бренд территории — «Долина Лефкадия». Управляющий партнер уточнил, что уже запустили процесс регистрации «Долина Лефкадия» как зоны для производства вин с защищенным наименованием места происхождения.

Планируется, что здание винодельни «Лефкадия», возведенное в 2006 году, станет подразделением «Саук-Дере». На предприятии «Лефкадия» будут производить игристые вина. Тихие вина будут получать в цехах «Саук-Дере». После объединения компаний изменится название выдержанных вин премиальной линейки «Лефкадия». Теперь они будут называться «Николаев и сыновья».

«Это значит, что все вина урожая прошлого года появятся в продаже с новыми этикетками», — отметил Николаев.

Он уточнил, что изменения пока не затронут работу туристического комплекса и производство продуктов в «Долине Лефкадия». Николаев добавил, что также сейчас модернизируют винодельню «Саук-Дере».