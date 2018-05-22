АвтоВАЗ прекратит производство Lada Priora

АвтоВАЗ в июле снимет с конвейера автомобили модели Lada Priora

Об этом «Ведомостям» рассказали топ-менеджеры двух дилерских компаний, которые получили от автопроизводителя соответствующие уведомления.

Кроме того, планируется снять с производства дорестайлинговые версии Lada Granta и Kalina. Эти модели обновят и будут выпускать в X‑стиле. В августе 2018 года АвтоВАЗ может начать поставки новых Granta. Также летом стартуют продажи седана Lada Vesta Cross стоимостью от 763,9 тыс. рублей.

Производство Priora началось в 2007 году. Автомобиль стоит от 424 тыс. рублей. Одно время Priora была лидером продаж среди всех моделей Lada. Однако в 2017 году она продавалась хуже других моделей отечественного производителя: за год в России зарегистрировали 14,6 тыс. машин, передает vc.ru.

Как сообщали Юга.ру, в июне 2017 года в АвтоВАЗе заявили, что не планируют снимать с производства Lada Priora из-за высокого спроса на эту модель на Северном Кавказе. В декабре стало известно, что концерн постепенно заканчивает серийный выпуск Priora.