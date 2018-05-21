Министр здравоохранения предсказала увеличение возраста детства до 30 лет

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в будущем возраст до 30 лет будет считаться детством

«Детство, которое на начало Великой Отечественной войны составляло 14 лет, в 60-е годы — 16 лет, сейчас во всем мире — 21 год, а в перспективе это будет не менее 25-30 лет», — сказала она.

По словам Скворцовой, для активного долголетия надо заботиться о людях, начиная с рождения.

«Если смотреть на ситуацию во всех странах независимо от их развития, есть понятие здоровой жизни и есть понятие продолжительности жизни. Вот период, дельта между здоровой жизнью и всей жизнью, составляет везде одинаково 10 лет», — цитирует министра RT.