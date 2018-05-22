Банк УРАЛСИБ обновил линейку карт для физических лиц

Банк УРАЛСИБ обновил линейку розничных продуктов для физических лиц и добавил карты «Энерджинс» и «Копилка», а также пакет услуг «Турбо»

Карту «Энерджинс» выпускают бесплатно. Она представлена в двух вариантах — кредитная и дебетовая. Карта предназначена для совершения ежедневных покупок. Она позволяет получить кэшбэк в 1% на все покупки. Карта подключена к программе лояльности «УРАЛСИБ Бонус». Услуга позволяет обменивать накопленные бонусы на повышенный кэшбэк, который достигает 3%, а также продукты и услуги партнеров банка.

Дебетовую карту «Копилка» выпускают бесплатно. Она предназначена для накопления сбережений. На остаток по карте начисляют до 6% каждый месяц, в зависимости от суммы остатка. Для начисления процентов в первый месяц пользования нужно пополнить карту в день получения, сообщили в пресс-службе банка.

Пакет услуг «Турбо» выпускают бесплатно. С помощью него клиенты могут получить комплекс услуг, предусмотренных картами «Энерджинс» и «Копилка». Среди них — бесплатный выпуск дополнительных карт, страхование выезжающих за рубеж, доступ в бизнес-залы аэропортов. К пакету бесплатно выпускают кредитную карту категории Platinum. Клиентам доступны ежемесячные начисления на минимальный остаток до 6% годовых. Предусмотрен повышенный кэшбэк на все покупки до 3% по программе лояльности «УРАЛСИБ Бонус».

Узнать подробнее о полных условиях оформления карт и пакета услуг можно в отделениях банка, по телефону 8 (800) 250-57-57 или на сайте.