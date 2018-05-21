Ставки по ипотечным кредитам в РФ снизились до исторического минимума

В Центробанке сообщили о рекордном падении ставок по ипотечным кредитам

Об этом заявила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева в ходе заседания рабочей группы по отчету регулятора в Госдуме.

«Весной 2018 года они [ставки по ипотеке] достигли 9,64%», — цитирует Юдаеву ТАСС.

Ранее Центробанк сообщал о снижении ипотечной ставки в феврале до уровня 9,75%. По данным Банка России, в 2017 зафиксирован рекордный рост ипотечного кредитования: выдано 1,1 млн кредитов на сумму 2 трлн рублей.