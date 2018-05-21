КЛЮЧАВТО открывает дилерский центр KIA в Ростове-на-Дону

24 мая в Ростове-на-Дону состоится официальное открытие нового дилерского центра KIA КЛЮЧАВТО. Для компании предприятие бренда станет первым на территории Ростовской области

Новый автоцентр находится по адресу: ул. Текучева, 354. Начало мероприятия запланировано на 19 часов.

В торжественном открытии примет участие делегация «KIA Motors Rus» во главе с президентом представительства — господином Чжон Вон Чжоном, которого назначили на пост осенью 2017 года. Запуск предприятия состоится под аккомпанемент проекта Mirra Project. Для гостей будет оборудовано несколько развлекательных зон, где они смогут провести время в течение вечера всей семьей, рассказали в пресс-службе автохолдинга.

Официальный дилер KIA КЛЮЧАВТО в Ростове-на-Дону осуществляет полный спектр услуг по продаже, страхованию и кредитованию новых автомобилей и автомобилей с пробегом, поддерживает направление trade-in, а также осуществляет сервисное обслуживание, кузовной ремонт, продажу запасных частей и аксессуаров. Общая площадь двухэтажного автоцентра составляет 4,4 тыс. кв. метров, из них производственная зона — более 2 тыс. кв. метров, шоурум на 17 выставочных автомобилей — 750 кв. метров.

«КЛЮЧАВТО расширяет дилерскую сеть вместе с сильным игроком на автомобильном рынке — брендом KIA. В начале 2018 года KIA Motors Rus и автохолдинг подписали дилерское соглашение о совместной работе и запуске предприятия на территории Ростовской области. Новый автоцентр KIA стал первым в Ростове-на-Дону и четвертым по счету в ЮФО и СКФО в портфеле компании КЛЮЧАВТО. Он призван укрепить работу с текущими клиентами, увеличить долю бренда KIA на автомобильном рынке Ростовской области. Мы рады объявить о торжественном запуске еще одного центра в регионе и уверены, что сильная команда, успех бренда на рынке позволят добиться значимых результатов. Также отметим, что первые автомобили KIA уже переданы их владельцам», — добавили в пресс-службе.

Ранее под руководством автохолдинга в Ростовской области были запущены дилерские центры Toyota и Lexus, Mercedes-Benz, Nissan, Datsun. На текущий момент портфель компании насчитывает восемь предприятий в регионе. Доля бренда KIA КЛЮЧАВТО по итогам 2017 года в ЮФО и СКФО достигла 25,33%.