Геннадий Онищенко назвал Адыгею примером в развитии сельской местности

Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы РФ, экс-глава Роспотребнадзора выразил мнение, что Адыгея для многих регионов может служить примером в устойчивом развитии села

Об этом он заявил в ходе рабочего визита в регион. Геннадий Онищенко положительно оценил работу региональной власти по строительству фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и сохранению малокомплектных школ.

«Сегодня нужно приложить максимум усилий для сохранения жизни на селе. Для этого важно вернуть первичную сеть учреждений здравоохранения. Это касается и ФАПов, и врачебных амбулаторий. Считаю важным сохранение малокомплектных школ. Даже в отдаленных населенных пунктах люди должны получать качественное образование и медицинскую помощь», — отметил зампред.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поблагодарил Геннадия Онищенко за внимание к региону, эффективное взаимодействие на протяжении многих лет. Руководитель республики сообщил о достигнутых результатах в социально-экономическом развитии, снижении уровня дотационности региона, увеличении темпов роста ВРП выше среднероссийских показателей, а также рассказал о перспективах развития.

«Чтобы обеспечить не только устойчивое, но и динамичное развитие региона, сегодня мы изменяем структуру сельского хозяйства, многое делаем для привлечения капитала в экономику региона с учетом инвестиционной привлекательности Адыгеи. Много планов в сфере образования и здравоохранения. Завершено строительство школы в ауле Новая Адыгея, в ближайшее время приступим к возведению еще двух школ, а также двух детских садов с ясельными группами. Рассчитываем на финансовую поддержку федерального центра, чтобы начать строить еще один детский сад», — сказал Кумпилов.

В завершение руководитель Адыгеи вручил Геннадию Онищенко высшую награду — медаль «Слава Адыгеи» за особые заслуги перед республикой.