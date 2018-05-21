С рейса Новосибирск — Анапа сняли дебошира

В аэропорту Толмачево пассажира сняли с рейса до Анапы

По предварительным данным, 50-летний житель Кемеровской области бранился на борту самолета. У мужчины были признаки алкогольного опьянения. Командир авиалайнера отказал мужчине в перелете и вызвал наряд полиции.

В отношении дебошира составили административный протокол о мелком хулиганстве, сообщает пресс-служба МВД РФ.