С рейса Новосибирск — Анапа сняли дебошира
В аэропорту Толмачево пассажира сняли с рейса до Анапы
По предварительным данным, 50-летний житель Кемеровской области бранился на борту самолета. У мужчины были признаки алкогольного опьянения. Командир авиалайнера отказал мужчине в перелете и вызвал наряд полиции.
В отношении дебошира составили административный протокол о мелком хулиганстве, сообщает пресс-служба МВД РФ.
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