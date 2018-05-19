В Москве прошел учредительный съезд политической партии Навального

В Москве состоялся учредительный съезд партии основателя ФБК Алексея Навального

Партия получила название «Россия будущего». Сам Навальный на съезде не присутствовал — 15 мая его арестовали на 30 суток за повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия после несанкционированного митинга 5 мая в центре столицы. Съезд партии не стал избирать председателя.

Юрист ФБК Любовь Соболь, говоря о целях партии, заявила о необходимости реальных перемен и реформ. Результатом должны стать суды и следствие, которые будут объективно вести и рассматривать дела, гарантии частной собственности, а также борьба с коррупцией.

Юрист ФБК Иван Жданов выразил уверенность, что партию зарегистрируют и возможно это не последний съезд, который придется проводить.

На съезде присутствовали 124 делегата из 60 субъектов РФ, сообщает «Интерфакс».