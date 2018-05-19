В Карачаево-Черкесии нашли тело главы сельского поселения

Карачаево-Черкесия

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В Карачаево-Черкесии следователи выясняют обстоятельства гибели главы Икон-Халского сельского поселения

Тело чиновника нашли в лесополосе. По предварительным данным, глава района подъехал к лесу, поставил машину и ушел. Трактористы, которые там работали, видели, как чиновник зашел в лесополосу и долго не выходил. Погибшему было 32 года.

Назначены экспертизы. Никаких синяков, ссадин на теле не нашли, по данным следствия, случившееся несет некриминальный характер, сообщает РИА «Новости».

Следственный комитет
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