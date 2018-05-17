Самый богатый депутат гордумы Ростова заработал 132 млн рублей, у него 16 квартир и 20 земельных участков

Депутаты Ростова-на-Дону отчитались о своих доходах за 2017 год, самым богатым из них стал директор строительной фирмы «Кристина» Валерий Левченко. Он заработал более 132 млн рублей

Информация о доходах опубликована на сайте городской администрации.

В собственности самого богатого депутата Левченко — 16 квартир, 20 земельных участков, два жилых дома, коттеджи, гаражи, подсобки и бани. Он владеет Mitsubishi, Porsche, Volkswagen, Hyundai, грузовыми машинами, катером и лодкой. Его супруга за 2017 год заработала более 7,6 млн рублей.

В собственности их ребенка — квартира площадью 88 кв. метров в Испании. Заработок Левченко с прошлого года увеличился почти в два раза.

Второй по размеру заработок в 2017 году у депутата гордумы Ростова Ашота Хбликяна, управляющего партнера группы компаний «Мега‑Дон». Его доход в 2017 году составил 105,5 млн рублей, это на 20 млн больше, чем в 2016 году.

Третий по заработку — директор по развитию компании «Южный Агротерминал» Арменак Артемьев с доходом в 79,7 млн рублей. Он увеличил заработок почти в семь раз.

Меньше всего в прошлом году заработал гендиректор АО «Игма-Эко» Сергей Смирнов — 188 тыс. рублей. У него в собственности есть квартира площадью 80 кв. м и автомобиль BMW X6.