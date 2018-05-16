Власти Сочи прокомментировали отсутствие газовых заправок на курорте

Краснодарский край

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Власти Сочи заявили, что в апреле направили в администрацию Краснодарского края предложения по участкам, где могут быть построены газовые заправки

Об этом порталу Юга.ру сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

«Городу в феврале было поручено найти участки для строительства газовых заправок на курорте, что и было сделано. Предложения были направлены в краевую администрацию в апреле для дальнейшей проработки», — рассказал представитель пресс-службы администрации курорта.

По его словам, было предложено выделить два участка для строительства заправок.

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Как сообщали Юга.ру, председатель совета директоров ПАО «Газпром», специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран — экспортеров газа Виктор Зубков подверг жесткой критике отношение властей Сочи к обеспеченности города газовыми заправками и назвал позором их отсутствие на курорте.

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