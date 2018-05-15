Медведев предложил Путину разделить Минобразования на два ведомства и создать Министерство цифрового развития

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным в Сочи передал ему предложения по структуре нового правительства

Глава кабмина передал главе государства проект указа. Медведев отметил, что принципиальных изменений в структуре нового правительства быть не должно.

«С учетом того, что действующая структура правительства доказала свою работоспособность, каких-то принципиальных изменений, масштабных в структуре не предлагается», — цитирует Медведева ТАСС.

В числе предложений премьера — разделение Министерства образования и науки на два ведомства, которые будут заниматься вопросами образования.

«А именно Министерство просвещения, в компетенцию которого входят вопросы общей образовательной деятельности, то есть, школы и учреждения среднего специального образования; Министерство науки и высшего образования, в компетенцию которого относились бы вопросы деятельности научных учреждений и вообще развитие науки в стране в целом и, соответственно, деятельность университетов, деятельность высших учебных заведений», — сказал Медведев.

Он уточнил, что Рособрнадзор планируется правительству подчинить.

Также Медведев предложил преобразовать Минкомсвязи в Министерство цифрового развития.

«Для того, чтобы реализовать ту самую цифровую повестку дня, которой занимается весь мир и которая является абсолютно актуальной и в нашей стране», — сказал глава правительства.

Еще одно из планируемых изменений — передача руководства зарубежными торговыми представительствами России из ведения Минэкономразвития в Минпромторг.