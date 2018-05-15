Председатель совета директоров «Газпрома» Зубков назвал позором отсутствие газовых заправок в Сочи

Во время визита в Краснодарский край председатель совета директоров ПАО «Газпром», специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран — экспортеров газа Виктор Зубков подверг жесткой критике отношение властей Сочи к обеспеченности города-курорта газовыми заправками

Виктор Зубков в ходе открытия мобильной газозаправочной станции в Павловском районе выразил уверенность в том, что за природным газом в качестве автомобильного топлива — будущее и привел в пример опыт европейских стран, в т.ч. Италии. Перевод сельхозтехники на природный газ имеет важное значения в свете последних распоряжений президента РФ Владимира Путина о росте ВРП в регионах, подчеркнул в своем выступлении председатель совета директоров «Газпрома».

«Мы в убыток работаем, но мы работаем, мы строим [заправки]. Потому что мы понимаем, что все равно процесс пойдет. И президент это понимает. Он дал очень серьезные поручения, и сейчас пойдет оживление. Почему серьезные? Да потому что губернатор будет нести персональную ответственность за то, что делается у него в регионе. И по итогам года, когда будут подводить итоги по другим показателям, одним из показателей будет — что он реально сделал в своем регионе для того, чтобы перевести транспорт, пассажирский, коммунальный, любой другой на газомоторное топливо», — сказал Виктор Зубков.

Комментируя обеспеченность газовыми заправками городов-участников Чемпионата мира по футболу, Виктор Зубков указал на негативный опыт в Сочи. «Мы построили 47 заправок, города закупили полторы тысячи автобусов, эта работа еще продолжается во всех городах. Кроме города Сочи. Вот позор, просто позор! Город Сочи — население 400 тысяч, 5 миллионов отдыхающих, и нет ни одной заправки! Мы просим — ну дайте нам участок земли. Нет, ничего не могут найти! Все занято, нет свободных мест», — посетовал председатель совета директоров «Газпрома».

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал преимущества транспорта на метане по сравнению с электромобилями, включая в том числе экологичность. Еще в 2013 году были анонсированы масштабные меры поддержки транспорта на природном газе — предполагалось, что половина муниципального автопарка должна быть переведена на газ.