Глава СК Бастрыкин может уйти в Конституционный суд — РИА «Новости»

В 2018 году в Конституционном суде могут произойти кадровые перестановки

По данным источника, знакомого с ситуацией, председатель КС Валерий Зорькин может покинуть пост. Собеседник РИА «Новости» рассказал, что одним из вопросов является самочувствие 75-летнего Зорькина. Он возглавил суд в 2003 году.

Стать председателем Конституционного суда, по мнению источника, может начальник ГПУ президента Лариса Брычева. Также она и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин «могут в скором времени стать судьями Конституционного суда». В суде есть несколько вакантных мест.

«В случае ухода Зорькина именно Брычева является одним из самых достойных кандидатов на его место», — заявил источник.

Если Брынчева покинет пост председателя ГПУ президента, то ее место могут занять глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству ПавелКрашенинников и ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков.