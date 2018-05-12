Адыгея и Рязанская область заключили соглашение о сотрудничестве

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Рязанской области Николай Любимов заключили соглашение о сотрудничестве между кабмином республики и правительством области

Подписание документа состоялось 11 мая в Майкопе, куда по приглашению Кумпилова с официальным визитом прибыл губернатор области. Руководители регионов наметили основные направления совместной деятельности. Среди основных — сельское хозяйство и развитие торгово-экономических отношений. Перспективным направлением назван туризм.

Любимов выразил мнение, что Адыгея — уникальный регион, привлекающий туристов природно-климатическими условиями. В свою очередь жителей республики может заинтересовать родина Сергея Есенина.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов считает, что у регионов высокий потенциал сотрудничества не только в экономическом плане, но и в сфере культуры, образования, здравоохранения, спорта, социальной политики.

Стороны договорились обмениваться технологиями, опытом, в том числе в организации инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса и вопросах привлечения иностранного капитала. Также планируется проведением совместных ярмарок, семинаров, обмен специалистами, расширение деловых связей между предприятиями двух субъектов, передает пресс-служба главы Адыгеи.