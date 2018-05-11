Россия подготовила закон об уголовной ответственности за соблюдение антироссийских санкций

Госдума в мае рассмотрит проект закона о наказании за исполнение санкций США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в первом чтении законопроект планируется рассмотреть 17 мая, во втором — 22 мая, в третьем — 24 мая.

«Учитывая, что есть положительные отзывы правительства и Верховного суда, планируем рассмотреть законопроект об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории РФ до конца мая, соблюдая регламентные требования», — цитирует Володина РИА Новости.

По его словам, законопроект будет рассматриваться синхронно с законопроектом об ответных мерах на американские санкции».

Согласно документу, уголовная ответственность будет грозить за «ограничение или отказ в совершении хозяйственных операций и сделок» ради исполнения иностранных санкций, а также за действия, которые могут привести к введению новых санкций против России — в том числе, передачу каких-либо «сведений или рекомендаций».

За соблюдение санкций предусмотрен штраф до 600 тыс. рублей или ограничение свободы сроком до четырех лет. За действия, поспособствовавшие введению новых санкций, грозит штраф до 500 тыс. рублей или пяти лет лишения свободы.