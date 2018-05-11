Экс-директора филармонии Адыгеи осудили на два года за хищение 2 млн рублей

Майкопский городской суд вынес приговор в отношении бывшего генерального директора Государственной филармонии Адыгеи Рустема Тлишева

Его признали виновным в трех эпизодах мошенничества и двух эпизодах злоупотребления своими полномочиями.

Суд установил, что с 2015 по 2017 год бывший руководитель филармонии похитил деньги организации путем фиктивного трудоустройства лиц в это учреждение. Общая сумма составила более 1,9 млн рублей, пояснили в пресс-службе прокуратуры Республики Адыгея.

Кроме того, мужчина якобы на безвозмездной основе предоставил концертный зал филармонии для проведения торжественных мероприятий. Однако получил за это 120 тыс. рублей и присвоил их себе вместо внесения в кассу филармонии.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима. По иску прокурора города он должен будет заплатить 1,6 млн рублей. Приговор суда еще не вступил в законную силу.