Экс-директора филармонии Адыгеи осудили на два года за хищение 2 млн рублей
Майкопский городской суд вынес приговор в отношении бывшего генерального директора Государственной филармонии Адыгеи Рустема Тлишева
Его признали виновным в трех эпизодах мошенничества и двух эпизодах злоупотребления своими полномочиями.
Суд установил, что с 2015 по 2017 год бывший руководитель филармонии похитил деньги организации путем фиктивного трудоустройства лиц в это учреждение. Общая сумма составила более 1,9 млн рублей, пояснили в пресс-службе прокуратуры Республики Адыгея.
Кроме того, мужчина якобы на безвозмездной основе предоставил концертный зал филармонии для проведения торжественных мероприятий. Однако получил за это 120 тыс. рублей и присвоил их себе вместо внесения в кассу филармонии.
Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима. По иску прокурора города он должен будет заплатить 1,6 млн рублей. Приговор суда еще не вступил в законную силу.
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