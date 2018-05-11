Жена ростовского губернатора в 2017 году заработала в 7,5 раза больше мужа. Разрыв сокращается
В 2017 году губернатор Ростовской области Василий Голубев заработал 6,4 млн рублей, а его жена — в 7,5 раза больше
Декларации опубликованы на сайте областного правительства. Голубев задекларировал три земельных участка общей площадью 4240 кв. метров, три жилых дома и летнюю кухню. В декларации его жены — шесть земельных участков общей площадью 20 тыс. 727 кв. метров, четыре дома, два нежилых здания и летняя кухня, а также автомобиль Audi Q5.
В 2016 году супруга губернатора заработала в девять раз больше мужа — 63,7 млн рублей. Доход Голубева составлял 6,9 млн рублей.
Голубев занимает пост губернатора Ростовской области с 2010 года.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.