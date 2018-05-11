В Черкесске разыскивают женщину со шрамом от утюга, называющую себя Мальвиной
Полиция Черкесска занимается розыском 40-летней местной жительницы, которая без вести пропала два года назад
В 2016 году Ольга Воблова ушла из дома, после чего связь с ней была утрачена. Раньше женщина не раз уходила из дома, злоупотребляет спиртным, может представляться Мальвиной.
Приметы разыскиваемой: рост 150-155 см, среднее телосложение, темно-русые волосы до плеч. Особые приметы: на груди шрам от ожога утюгом, на затылке под волосами родимое пятно, передает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесии.
Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшей, просят сообщить по телефонам 8 (928) 397-74-75, 8 (8782) 29-22-05 или 02.
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