Глава минстроя Ростовской области покинул свой пост

Ростовская область

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Министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов покинул свой пост

Как сообщает пресс-служба правительства области, глава регионального минстроя уволен с 10 мая «в связи с расторжением трудового контракта по инициативе работника». Исполнять обязанности министра будет Алексей Кузьменко, который был заместителем Безуглова.

Николай Безуглов возглавлял областной минстрой с декабря 2014 года.

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