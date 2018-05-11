Глава минстроя Ростовской области покинул свой пост
Министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов покинул свой пост
Как сообщает пресс-служба правительства области, глава регионального минстроя уволен с 10 мая «в связи с расторжением трудового контракта по инициативе работника». Исполнять обязанности министра будет Алексей Кузьменко, который был заместителем Безуглова.
Николай Безуглов возглавлял областной минстрой с декабря 2014 года.
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