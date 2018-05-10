Житель Адыгеи получил 4 года колонии за присвоение 6 млн рублей маткапитала

Адыгея

Распечатать

Майкопский городской суд вынес приговор 31‑летнему местному жителю, обвиняемому в 14 случаях мошенничества со средствами материнского капитала

Установлено, что мужчина в период с 2015 по 2016 год заключал с женщинами формальные договоры займа на приобретение жилья, погашение которых планировалось за счет средств материнского капитала. Владелицы материнского капитала предоставляли договоры в Пенсионный фонд для перечисления средств на счет фирмы, принадлежащей злоумышленнику. В итоге он присвоил более 6 млн рублей.

Суд признал майкопчанина виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере) и назначил ему четыре года в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Деньги Майкоп Мошенничество
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Министр спорта Ростовской области: Спрос на билеты на третий тестовый матч на «Ростов-Арене» превысил все ожидания
Только две службы такси аккредтовались преред ЧМ в Ростове
Путин забросил пять шайб в матче Ночной хоккейной лиги в Сочи
Убийство матери бывшего вице-губернатора Кубани Ахеджака взял на личный контроль глава Адыгеи
«Магнит» запустит нейросеть для исследования спроса на товары
«Ростелеком» обеспечит интернет-доступ на фестивале воздухоплавания «Абинская ривьера»

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале