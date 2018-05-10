Житель Адыгеи получил 4 года колонии за присвоение 6 млн рублей маткапитала

Майкопский городской суд вынес приговор 31‑летнему местному жителю, обвиняемому в 14 случаях мошенничества со средствами материнского капитала

Установлено, что мужчина в период с 2015 по 2016 год заключал с женщинами формальные договоры займа на приобретение жилья, погашение которых планировалось за счет средств материнского капитала. Владелицы материнского капитала предоставляли договоры в Пенсионный фонд для перечисления средств на счет фирмы, принадлежащей злоумышленнику. В итоге он присвоил более 6 млн рублей.

Суд признал майкопчанина виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере) и назначил ему четыре года в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.