УРАЛСИБ вошел в топ-3 банков с самым дешевым онлайн-обслуживанием для предпринимателей

Консалтинговое агентство Markswebb назвало банк УРАЛСИБ одним из самых дешевых с точки зрения онлайн-обслуживания для индивидуальных предпринимателей

Таковы результаты исследования Business Banking Fees Monitoring — 2018, по которому УРАЛСИБ вошел в топ-3. В первую тройку самых выгодных тарифов вошел пакет услуг «Начни с нуля» для бизнеса возрастом менее трех месяцев. Использовать пакет могут предприниматели, зарегистрировавшие бизнес с помощью сервиса 1С-Старт на сайте банка или сервиса по регистрации бизнеса «Мое дело». В рамках пакета предприниматели могут получить бесплатное обслуживание в УРАЛСИБЕ в течение года с открытия счета. В пакет услуг входит открытие счета и его обслуживание с использованием интернет-банка, платежи в бюджет и контрагентам, внесение наличных, выпуск и обслуживание бизнес-карты.

Во время исследования BusinessBankingFeesMonitoring — 2018 проанализировали тарифы 22 банков на банковское онлайн-обслуживание малого бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге. Исследователи фиксировали все абонентские платежи и разовые комиссии, взимаемые за расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект, эквайринг, внесение наличных, переводы и основные платежные операции в интернет-банке. Итоговую стоимость за год в каждом банке складывали из стоимостей услуг, необходимых конкретному типу бизнеса. Сумма рассчитывалась для первого года жизни бизнеса без учета акций и специальных предложений за исключением скидки за авансовый платеж.

Банк УРАЛСИБ развивает продукты и услуги для бизнеса и входит в топ-5 по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2017 году (по версии Эксперт РА). В апреле банк обновил линейку пакетов услуг для предпринимателей. Начинающим бизнесменам будут интересны пакеты «Стартап» и «Бизнес-Старт» — первый стоит от 480 рублей в месяц и предназначен для бизнеса, существующего меньше года. «Бизнес-Старт» стоит от 1200 рублей в месяц и подходит для начала работы с банком. В каждом пакете бесплатное открытие счета, подключение интернет-банка, выпуск и месяц обслуживания бизнес-карты, владелец пакета может со скидкой воспользоваться дополнительными услугами: смс-информированием по счету, услугой проверки контрагентов, онлайн-кассой по 54-ФЗ в рассрочку и т.д. Все пакеты услуг предполагают улучшенные условия по бизнес-карте, а каждый клиент банка получает доступ к онлайн-магазину решений для бизнеса Бизнес-плейс и к бесплатному обучению в Университете бизнеса УРАЛСИБ.

Более подробную информацию о предложениях для бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8 (800) 700-77-16.