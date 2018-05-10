Суд обязал Россию компенсировать компаниям Украины потери в Крыму

Арбитраж, созданный при Постоянной палате третейского суда в Гааге, вынес решение по иску украинских компаний против России

Украинские компании инициировали разбирательство против РФ 19 июня 2015 года на основании двустороннего соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. В качестве истца выступала фирма Everest Estate и еще 17 компаний, а также бизнесмен Александр Дубилет.

Истцы заявляли, что Россия нарушила обязательства, указанные в двустороннем договоре. По их мнению, РФ в апреле 2014 года приняла меры, которые препятствовали их инвестициям в объекты недвижимости, находящиеся в Крыму. Это привело к потери бизнесменами денег.

Отмечается, что российская сторона не признала юрисдикцию международного арбитража и не назначала своих представителей для разбирательства.

Состав арбитража 23 марта объявил об окончании слушания дела, 2 мая вынес единогласное решение, касающееся вопросов ответственности и убытков. По данным украинских СМИ, арбитраж удовлетворил требования компаний о компенсации на сумму 159 млн долларов, сообщает ТАСС.