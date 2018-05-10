Коллектив Туапсинского морского порта отметил День Победы

Сотрудники Туапсинского морского торгового порта приняли участие в мероприятиях, посвященных 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне

Портовики 7 мая приняли участие в митинге у памятника «Портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны». Колонна портовиков во главе с ветеранами прошла в сквер Широкого мола, где находится памятник.

«Спустя десятилетия, мы чтим личный подвиг каждого портовика, сложивших головы на полях сражений, низкий поклон вам, фронтовики и труженики тыла, — сказал председатель Совета ветеранов порта Владимир Брок. — Вспоминаем всех, кто остался на полях сражений, был замучен в лагерях, умер от голода и ран, всех, кто, отдав свои жизни, отстоял независимость и целостность Родины, право людей на жизнь».

Участники митинга возложили цветы к памятнику портовикам, погибших почтили минутой молчания. По традиции, раздались протяжные гудки судов портофлота. Также цветы возложили к памятнику минному заградителю «Островский», затопленному миноносцу «Керчь», стеле «В память о погибших моряках».

Представители порта 8 мая поднялись на Горку Героев, чтобы принять участие в общегородском митинге памяти. На следующий день коллектив ТМТП участвовал в параде и демонстрации трудовых коллективов.

«Для портовиков — это и история общей, всенародной победы, и героическая летопись родного предприятия, и личные страницы: с портретами своих родных, отдавших жизнь и здоровье во имя Победы, они приняли участия в акции "Бессмертный полк", ведь судьба каждого участника войны — пример для поколений, наш долг — помнить о них», — сообщили в пресс-службе порта.