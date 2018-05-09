Депутаты Чечни предложили разрешить президенту занимать свой пост три срока подряд

Парламент Чечни во время ближайшего заседания обсудит внесение в Госдуму законопроекта, который предполагает возможность замещения должности президента России одним лицом три срока подряд

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов рассказал, что на заседании совета парламента рассмотрят вопрос о внесении в Госдуму проекта закона о поправке к Конституции России «О сроках замещения должности президента России».

«В случае принятия данной инициативы одно и то же лицо сможет занимать должность президента России три срока вместо двух», — сказал спикер.

По его мнению, поправка «не умаляет демократические основы государства и даёт возможность народу определить своё будущее». Заседание парламента Чечни состоится 10 мая, сообщает RT.