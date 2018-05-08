Дагестанский банк «Алжан» признали банкротом

Арбитражный суд Дагестана удовлетворил заявление ЦБ РФ о признании банкротом махачкалинского банка «Алжан»

Центробанк 2 марта отозвал у этой кредитной организации лицензию.

«Осуществленные банком "Алжан" во второй половине февраля крупные сделки, направленные на замещение значительной части активов, привели к потере ликвидности и неспособности банка своевременно исполнять обязательства перед кредиторами», — говорится в сообщении Банка России.

Отмечается, что банк неоднократно допускал нарушения требований закона «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В сообщении уточняется, что руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.

Банк не является участником системы страхования вкладов, сообщает РАПСИ.