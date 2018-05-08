Дагестанский банк «Алжан» признали банкротом
Арбитражный суд Дагестана удовлетворил заявление ЦБ РФ о признании банкротом махачкалинского банка «Алжан»
Центробанк 2 марта отозвал у этой кредитной организации лицензию.
«Осуществленные банком "Алжан" во второй половине февраля крупные сделки, направленные на замещение значительной части активов, привели к потере ликвидности и неспособности банка своевременно исполнять обязательства перед кредиторами», — говорится в сообщении Банка России.
Отмечается, что банк неоднократно допускал нарушения требований закона «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В сообщении уточняется, что руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.
Банк не является участником системы страхования вкладов, сообщает РАПСИ.
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