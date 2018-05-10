Краснодар с мастер-классом посетит консультант Алексей Ситников

В Краснодаре 18 мая состоится мастер-класс политконсультанта и коуча Алексея Ситникова

Программа «Управление судьбой личности и бизнеса» адресована руководителям и владельцам, достигшим определенных вершин, но жаждущим развития, власти и признания.

Алексей Ситников расскажет о пересечении судеб компании и личности, бренде компании в психосемантическом пространстве ее клиентов, ключевых подходах к формированию стратегии и позиционированию, современных методах формирования информационного пространства, репутации как незаменимом ресурсе компании.

Ситников — доктор психологических и экономических наук, профессор, сертифицированный тренер НЛП, личный коуч Германа Грефа, Эдуарда Шеварнадзе, Биньямина Нетаньяху и других политиков.

Мастер-класс состоится в отеле Rimar на Кубанской набережной, 44. Начало в 10:00. Открыто бронирование мест по ссылке или по телефону 8 800 500-63-72 (звонок бесплатный).