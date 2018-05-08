В Адыгее в ДТП погиб 12-летний велосипедист

На трассе в Шовгеновском районе Адыгеи 7 мая автомобиль насмерть сбил 12-летнего ребенка на велосипеде

Авария произошла около 17:00 возле аула Хакуринохабль. На участке дороги Майкоп — Гиагинская — Псебай ВАЗ-2110 под управлением 20‑летнего местного жителя сбил несовершеннолетнего велосипедиста. От полученных травм ребенок погиб.

«На месте трагедии работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — заключили в пресс-службе МВД по Адыгее.