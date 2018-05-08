В Адыгее в ДТП погиб 12-летний велосипедист

Адыгея

Распечатать

На трассе в Шовгеновском районе Адыгеи 7 мая автомобиль насмерть сбил 12-летнего ребенка на велосипеде

Авария произошла около 17:00 возле аула Хакуринохабль. На участке дороги Майкоп — Гиагинская — Псебай ВАЗ-2110 под управлением 20‑летнего местного жителя сбил несовершеннолетнего велосипедиста. От полученных травм ребенок погиб.

«На месте трагедии работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — заключили в пресс-службе МВД по Адыгее.

ДТП Полиция
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ростовской области водителя маршрутки обвиняют в гибели пяти человек
Жителя Адыгеи будут судить за убийство знакомой
В России губернаторов попросили ограничить продажу алкоголя в День Победы
Новые транспортные маршруты на левый берег Дона появятся после ЧМ
В Краснодаре отключения горячей воды начнутся с 14 мая
В Адыгее выделили 3,6 млн рублей на адресную помощь ветеранам

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале