Путин назначил нового председателя Верховного суда Дагестана

Президент России Владимир Путин 7 мая подписал указ о назначении председателем Верховного суда Республики Дагестан Сергея Суворова

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Срок полномочий Суворова в должности верховного судьи республики — шесть лет.

Сергею Суворову 53 года, его стаж судебной работы составляет более 22 лет. Удостоен нагрудного знака Совета судей РФ «За служение правосудию» и почетного звания «Почетный работник судебной системы».

Ранее Суворов работал вместе с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым в Тверской области, которую он на протяжении 14 лет представлял в Госдуме.