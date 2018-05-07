В Туапсе завершился краевой этап конкурса «Роснефть зажигает звезды»

В Туапсе подвели итоги зонального тура корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды», куда съехались делегации сотрудников компании из 21 дочернего общества «Роснефти»

«Роснефть зажигает звезды» — это творческий конкурс для работников «Роснефти», их детей и учащихся «Роснефть-классов». Участники фестиваля танцевали, пели, выполняли акробатические трюки, рассказывали стихи, рисовали и фотографировали.

Фестиваль проходит в три этапа: на отборочном туре формируется делегация, представляющая дочерние общества на зональном туре. В финал проходят победители зональных туров, занявшие первые места в каждой номинации.

Участники соревнуются в восьми номинациях: вокал, хореография, эстрадно-цирковой, оригинальный, инструментальный жанр и другие. В жюри входят деятели культуры и искусства России.

Компанию «РН-Краснодарнефтегаз» в зональном туре представляли 16 участников, прошедших отборочный тур. Дуэт Елизаветы Чубаровой и Савелия Дюкшева занял третье место в номинации «Хореография», работа Дарьи Вятчаниной «Луч зерна» оказалась второй в номинации «Отражение. Фото», Анастасия Широких с фотографией «И тут каникулы кончились» оказалась на третьем месте.

Финал пройдет в Москве, его участники выступят вместе с российскими звездами, передает пресс-служба компании «РН-Краснодарнефтегаз».