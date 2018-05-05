Спикер ЗСК Кубани: Несанкционированное получение информации стало глобальной угрозой

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко выступил на открытии всероссийского конкурса-конференции по практической информационной безопасности «KubanCTF-2018» в Краснодаре

Глава Законодательного собрания Краснодарского края выразил мнение, что фраза «Кто владеет информацией, владеет миром» с годами подтверждает свою актуальность.

«Несанкционированное получение информации стало в современном мире глобальной угрозой, от которой страдают государства, корпорации, рядовые граждане. Каждое государство прилагает огромные усилия, чтобы обеспечить свою кибербезопасность от разведывательных действий спецслужб иностранных государств», — заявил Бурлачко.

Он отметил, что в связи с этим большое значение имеет взаимодействие органов власти со специалистами сферы информационной безопасности.

В первый день конференции наградили призеров всероссийской межрегиональной олимпиады школьников по математике и криптографии, передает пресс-служба ЗСК.

Мероприятие завершится 5 мая. В этот день подведут итоги конкурса среди студентов и школьников по практической защите информации.