В новом сквере Майкопа установили монумент летчику-истребителю Покрышкину

В новом сквере Авиаторов в Майкопе установили монумент Герою Советского Союза, летчику-истребителю Великой Отечественной войны Александру Покрышкину

Торжественное открытие памятника состоится 4 мая.

Как сообщали Юга.ру, несколько лет назад памятник был установлен на территории 761-го Полоцкого учебного авиаполка. По инициативе ветеранов-авиаторов Адыгеи монумент перенесли и установили в новом сквере на улице Лесной. Также по предложению ветеранов новую зону отдыха назвали сквером Авиаторов.

Это событие приурочено к 85-летию открытия одного из старейших в стране Майкопского авиаклуба имени Героя Советского Союза Михаила Громова.

Как уточнили в пресс-службе администрации Майкопа, обустройство сквера продолжается. Недавно там высадили 40 молодых деревьев. Участники экологической акции очистили зеленую зону от мусора, а спецтехника подготовила землю на газонах.

Территорию по улице Лесной благоустроили в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», на эти цели направили 7,9 млн рублей.