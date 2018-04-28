На Ставрополье назначили нового руководителя мировых судей

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 28 апреля сообщил о новых кадровых назначениях

Владимиров представил нового начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставрополья. На этот пост назначили Юрия Светашова. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника этого управления.

Представителем губернатора в муниципальном образовании стал Константин Шишманиди. В сферу его ответственности войдут Минераловодский городской округ, Пятигорск и Лермонтов, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края.