В Ингушетии сбивший насмерть ребенка водитель получил год колонии

Верховный суд Ингушетии ужесточил приговор водителю легкового автомобиля, который сбил мать с ребенком

ДТП произошло 3 октября около 17:30 в селе Кантышево в районе детского сада «Раяна». Водитель легкового автомобиля наехал на женщину и ее дочь. Пострадавших с травмами доставили в больницу Назрани. Впоследствии девочка от полученных травм скончалась.

Мужчина признал вину полностью, согласился с предъявленным обвинением. Дело рассмотрели в особом порядке. Его приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Также мужчину на два года лишили водительских прав. Однако на решение суда была подана апелляция.

Суд установил нарушения в применении уголовного закона, в частности, при назначении наказания. В Верховном суде Ингушетии пересмотрели уголовное дело. Приговор изменили, назначив мужчине наказание в виде одного года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Водительских прав мужчина лишен на два года, сообщает пресс-служба Верховного суда Республики Ингушетия.