Адыгея и Астраханская область заключили соглашение о сотрудничестве

Руководство Адыгеи и Астраханской области договорились об укреплении взаимоотношений между регионами

Свои намерения стороны закрепили соглашением о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между кабмином Адыгеи и правительством Астраханской области.

Документ подписали 25 апреля в Майкопе в ходе визита делегации членов правительства Астраханской области во главе с вице-губернатором Расулом Султановым. Отдельно было подписано соглашение о сотрудничестве между министерствами сельского хозяйства регионов.

Открывая совещание, глава Адыгеи Мурат Кумпилов передал слова благодарности губернатору Астраханской области Александру Жилкину за конструктивную позицию в вопросе расширения межрегионального сотрудничества.

«Со своей стороны, мы готовы приложить все усилия, чтобы вывести сложившееся взаимодействие на новый, более высокий уровень в интересах жителей наших регионов. Мы входим в состав одного округа — ЮФО, при этом у Адыгеи и Астраханской области есть свои преимущества, свой опыт, которым мы можем обмениваться. Убежден, что ваш визит в Адыгею обогатит наши регионы в социально-экономической сфере, сотрудничество придаст импульс многим перспективным проектам, идеям и планам, которые предстоит реализовать», — сказал Мурат Кумпилов.

По мнению главы Адыгеи, одним из показателей интенсивности межрегиональных связей является объем товарооборота. Между регионами он составил более 129,5 млн рублей. Стороны согласились, что этот показатель необходимо увеличить. Перспективным станет развитие связей регионов в сельском хозяйстве, строительстве, промышленности, туризме, культуре, образовании, здравоохранении, спорте.

Как сообщили в пресс-службе главы Адыгеи, Астраханская сторона отметила высокий уровень развития института гражданского общества и стабильную общественно-политическую обстановку в республике. Кроме того, Астрахань заинтересована в увеличении поставок адыгейского сыра, молочной и другой пищевой продукции.