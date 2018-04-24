Президент Абхазии сменил премьер-министра республики. Новый премьер возглавлял кабмин 20 и 15 лет назад

Президент Абхазии Рауль Хаджимба освободил от занимаемой должности премьер-министра республики Беслана Барцица и назначил нового главу правительства

В указе, опубликованном 24 апреля, Барциц, возглавлявший правительство с августа 2016 года, освобождается от должности в связи с переходом на другую работу, а его пост занимает Геннадий Гагулия.

Этим же документом Хаджимба поручил кабинету министров продолжить исполнение своих полномочий до тех пор, пока не будет сформирован новый состав правительства.

70-летний Гагулия до назначения возглавлял Торгово-промышленную палату Абхазии. Ранее он уже занимал должность премьера — в 1995-97 годах и в 2002-2003 годах во время президентства Владислава Ардзинбы. ТПП он возглавлял в 2002 году (до назначения премьером), а потом занял этот пост в 2005 году.