Кадыров предложил главам регионов создать «дикие дивизии» в ответ на провокации Запада

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия должна отвечать на провокации Запада

Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Вести-24». Кадыров высказался по ряду внешнеполитических вопросов, в том числе, касающихся Сирии.

«Теперь там лишь остались западные игроки, которые бомбят суверенное государство. Считаю, что сейчас идет борьба против России. Это чисто давка на Россию», — сказал глава Чечни.

По его словам, без России не может существовать мир.

«Я уверен, что мы не сдадимся. Заработала сильная машина против РФ. Десятки государств поддерживают западное сообщество. Но если так дальше будет продолжаться, Россия должна принимать меры», — пояснил Кадыров.

Он уточнил, что это должны быть силовые меры.

«Я как воин говорю — надо уничтожить. Как Верховный главнокомандующий скажет, так и будет. Нам, главам регионов, тогда нужно создавать "дикие дивизии" и идти вперед. Сейчас в Сирии присутствуют российские бойцы. Мы готовы наращивать военное присутствие», — сказал руководитель республики.

По его словам, от западных государств сейчас исходит опасность.

«Эти страны хотят, чтобы Россия встала на колени. Они хотят управлять на территории России. Если мы хотим быть суверенным государством, должны отстаивать свои позиции. Мы выиграем. Во главе с таким Верховным главнокомандующим — нет сомнений, у них ничего не получится. Самая оправданная сила — это пехота. У Запада этого нет, а у России есть. Я считаю себя воином, всегда готовлю армию, чтобы выполнить приказ», — цитирует главу Чечни Znak.