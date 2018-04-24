В Карачаево-Черкесии назначили нового детского омбудсмена

Карачаево-Черкесия

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В Карачаево-Черкесии на должность уполномоченного по правам ребенка в республике утвердили Наталью Бондаренко

Срок ее полномочий составит пять лет. Ранее Бондаренко возглавляла управление по работе с обращениями граждан главы и правительства Карачаево-Черкесии.

Должность детского омбудсмена в республике занимала Лариса Абазалиева, которая покинула этот пост в связи с назначением председателем избирательной комиссии региона, сообщает пресс-служба правительства Карачаево-Черкесии.

Республиканский закон об уполномоченном по правам ребенка предусматривает, что он будет контролировать соблюдение прав, свобод и законных интересов детей в республике. Омбудсмен должен проверять сообщения о нарушении прав детей, оказывать им и их законным представителям помощь. В компетенции уполномоченного — информирование правоохранительных органов о фактах нарушения прав, свобод и законных интересов детей, сообщает «Интерфакс».

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