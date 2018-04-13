В Майкопе загорелся завод «Картонтара»
В Майкопе произошел пожар на крупнейшем на юге заводе по производству картона «Картонтара»
Возгорание картона произошло вечером 13 апреля. По словам очевидцев, огонь быстро распространяется.
Сейчас на месте происшествия работают 5 единиц техники и 25 пожарных, они локализуют возгорание.
«Картон горит на открытой площадке, на значительном расстоянии от жилых и административных построек. Поэтому угрозы жизни и здоровью населения нет», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.
Площадь возгорания и обстоятельства происшествия уточняются.
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