В Майкопе подорожал проезд в четырех пригородных автобусах
В Майкопе выросли тарифы на проезд в автобусах, следующих в пригородные населенные пункты
С 13 апреля стоимость проезда из Майкопа на хутор Гавердовский будет стоить 17 рублей, в станицу Ханскую — 28 рублей, на хутор Веселый — 30 рублей, в поселок Родниковый — 20 рублей.
При этом тариф по Майкопу в автобусах малого класса останется прежним — 17 рублей с 6:00 до 19:00, 20 рублей — после 19:00.
«Повышение стоимости проезда в столице Адыгеи связано с тем, что действующие цены покрывают лишь текущие расходы транспортных предприятий и не позволяют заниматься обновлением подвижного состава», — объяснили в пресс-службе администрации города.
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