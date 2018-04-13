В Майкопе подорожал проезд в четырех пригородных автобусах

Адыгея

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В Майкопе выросли тарифы на проезд в автобусах, следующих в пригородные населенные пункты

С 13 апреля стоимость проезда из Майкопа на хутор Гавердовский будет стоить 17 рублей, в станицу Ханскую — 28 рублей, на хутор Веселый — 30 рублей, в поселок Родниковый — 20 рублей.

При этом тариф по Майкопу в автобусах малого класса останется прежним — 17 рублей с 6:00 до 19:00, 20 рублей — после 19:00.

«Повышение стоимости проезда в столице Адыгеи связано с тем, что действующие цены покрывают лишь текущие расходы транспортных предприятий и не позволяют заниматься обновлением подвижного состава», — объяснили в пресс-службе администрации города.

Майкоп Общественный транспорт Транспорт
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В Майкопе подорожал проезд в четырех пригородных автобусах

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