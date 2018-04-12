В Северной Осетии произошло землетрясение магнитудой 3,6

Северная Осетия

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В Правобережном районе Северной Осетии 12 апреля произошло землетрясение

Издание «Кавказский узел» сообщает со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, что подземные толчки зафиксированы в 10:24 на расстоянии 33 км от Владикавказа и 7 км километрах от поселка Хумалаг.

Эпицентр находился на глубине 10 км. Магнитуда составила 3,6. Информации о пострадавших нет.

Землетрясения
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