В Северной Осетии произошло землетрясение магнитудой 3,6

В Правобережном районе Северной Осетии 12 апреля произошло землетрясение

Издание «Кавказский узел» сообщает со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, что подземные толчки зафиксированы в 10:24 на расстоянии 33 км от Владикавказа и 7 км километрах от поселка Хумалаг.

Эпицентр находился на глубине 10 км. Магнитуда составила 3,6. Информации о пострадавших нет.