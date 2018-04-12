Депутат Госдумы предложил использовать опыт Чечни для восстановления стабильности в Сирии
Депутат Госдумы, глава группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин предложил восстанавливать стабильность в Сирии по модели послевоенного восстановления Чечни
С этой инициативой он выступил на встрече российской парламентской делегации с представителями сирийских бизнес-кругов в городе Хомс.
«В современной истории единственный позитивный опыт успешной борьбы с терроризмом — это Чечня, — цитирует Саблина ТАСС. — В Чечне тоже присутствовали все международные террористические организации. Но сегодня там хорошо, спокойно, это один из самых благоустроенных и передовых с точки зрения социально-экономического развития регионов России».
Депутат отметил, что этого удалось достичь благодаря тому, что «Россия занималась там не только войной, а занималась также политикой и экономикой, занималась этим постоянно, пока все не успокоилось».
Официальная делегация парламентариев РФ во главе с Саблиным прибыла с визитом в Сирию для ряда встреч, в том числе с президентом Сирии Башаром Асадом. Планируется подписание соглашения о сотрудничестве между «Единой Россией» и Партией арабского социалистического возрождения, которая находится у власти в Дамаске с 1963 года.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял о победе над терроризмом в республике на протяжении многих лет, о том, что он полностью побежден он заявил в 2016 году, сравнив прежнюю ситуацию в республике с тем, что происходит в Сирии.
В 2010 году Дмитрий Медведев, который занимал тогда пост президента РФ, говорил, что терроризм на Кавказе невозможно победить только силой, поэтому власти страны еще со времен Бориса Ельцина работают над социально-экономической ситуацией и над возрождением духовных ценностей.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.