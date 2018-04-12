Депутат Госдумы предложил использовать опыт Чечни для восстановления стабильности в Сирии

Депутат Госдумы, глава группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин предложил восстанавливать стабильность в Сирии по модели послевоенного восстановления Чечни

С этой инициативой он выступил на встрече российской парламентской делегации с представителями сирийских бизнес-кругов в городе Хомс.

«В современной истории единственный позитивный опыт успешной борьбы с терроризмом — это Чечня, — цитирует Саблина ТАСС. — В Чечне тоже присутствовали все международные террористические организации. Но сегодня там хорошо, спокойно, это один из самых благоустроенных и передовых с точки зрения социально-экономического развития регионов России».

Депутат отметил, что этого удалось достичь благодаря тому, что «Россия занималась там не только войной, а занималась также политикой и экономикой, занималась этим постоянно, пока все не успокоилось».

Официальная делегация парламентариев РФ во главе с Саблиным прибыла с визитом в Сирию для ряда встреч, в том числе с президентом Сирии Башаром Асадом. Планируется подписание соглашения о сотрудничестве между «Единой Россией» и Партией арабского социалистического возрождения, которая находится у власти в Дамаске с 1963 года.