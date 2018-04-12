Украина выходит из СНГ

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Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству начать процедуру по официальному выходу страны из СНГ

«Исходя из того, что Украина никогда не была, и не является сейчас членом СНГ, и отказ этой структуры — СНГ осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институциях в Минске», — цитирует Порошенко «Варламов.ру» со ссылкой на «Интерфакс».

Он считает необходимым провести инвентаризацию всей нормативно-правовой базы, составленной Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия национальным интересам государства. Порошенко призвал иностранных партнеров пересмотреть договоры с Россией на предмет «чувствительных сфер сотрудничества».

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