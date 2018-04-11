Власти Севастополя решить принять генплан без повторных слушаний — СМИ

Севастопольские власти не планируют проводить повторные общественные слушания по новому проекту генплана города, сообщил «Коммерсанту» знакомый с ситуацией источник

По его словам, новую редакцию проекта генплана в конце апреля опубликуют для ознакомления в интернете, а обсуждать его на встречах с гражданами в муниципалитетах, как делалось в прошлом году, правительство города не планирует.

В правительстве Севастополя эту информацию не подтвердили и не опровергли. Получить комментарий губернатору Дмитрию Овсянникову не удалось. Председатель комитета заксобрания Севастополя по градостроительству Вячеслав Горелов сказал, что закон о порядке проведения публичных слушаний, который был принят в 2017 году, не устанавливает необходимость их повторного проведения, пишет издание.

Как сообщали Юга.ру, на слушаниях в мае 2017 года жители раскритиковали новый проект генплана, митинг против его принятия собрал более 2,5 тыс. человек.

К документу поступило свыше 9 тыс. замечаний и предложений. Основные претензии к документу были вызваны изменением функционального назначения земель. Участки, на которых сейчас располагаются дома, дачи и гаражи, в генплане обозначены, как территория под многоквартирную застройку, земли Минобороны или природоохранные территории.

Губернатор Дмитрий Овсянников, отправив его на доработку, обещал, что новый генплан «будет повторно вынесен на общественные слушания» и «без согласия севастопольцев» принят не будет.