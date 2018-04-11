Глава администрации Ростова пообещал отказаться от личного транспорта на время ЧМ

Глава администрации Ростова Виталий Кушнарев пообещал отказаться от личного и служебного транспорта на время чемпионата мира по футболу, чтобы в него «потом пальцем никто не тыкал»

Как сказал глава администрации города, автомобилистов ждут проблемы, связанные с закрытием для проезда некотрых улиц во время ЧМ. Кушнарев попросил ограничить в дни проведения матчей поездки на личном транспорте. Это связано с необходимостью обеспечить беспрепятственное движение по Ростову команд-участниц, а также клиентских групп FIFA.

«Я максимально постараюсь отказаться от транспорта, и личного, и служебного, чтобы в меня потом пальцем никто не тыкал, что власть перемещается на машинах, а людей просит этого не делать. В центре Ростова всё в шаговой доступности. От администрации до правительства можно добежать или дойти», — цитирует Donnews Кушнарева.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).