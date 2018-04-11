В Адыгее за два года планируют создать более тысячи новых мест в детских садах

В Адыгее до 2020 года планируют создать 1090 мест в детсадах за счет строительства новых зданий и пристроек, а также реконструкции прежних учреждений

Как сообщили в министерстве образования и науки Адыгеи, в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие образования» в течение двух лет в республике построят два детских сада — в станице Ханской и в поселке Яблоновском. Каждое ДОУ будет рассчитано на 240 мест с ясельными группами по 120 мест.

На эти цели Адыгея получила 209,2 млн рублей из федерального бюджета, из республиканского бюджета будет выделено почти 23,3 млн рублей, из местных бюджетов — более 67,5 млн рублей.

Кроме того, республика берет на себя обязательство до 2020 года возвести три двухэтажные пристройки по 120 мест к действующим детским садам — одну в Майкопе и две в Тахтамукайском районе.

Благодаря выделяемым из резервного фонда президента РФ, летом завершится реконструкция в майкопском детском саду №10 «Звоночек» и в детском саду № 33 «Золотая рыбка», которые в следующем учебном году смогут принять более 250 детей.

«При поддержке федерального центра мы решаем многие социально значимые и актуальные вопросы, в числе приоритетных — создание новых мест в детских садах. Ранее в республике мы ликвидировали очередь для ребят от 3 до 7 лет. Теперь последовательно выполняем задачи по обеспечению малышей ясельного возраста местами в детских садах», — подчеркнул глава республики Мурат Кумпилов.

По данным минобрнауки Адыгеи, сегодня детские сады посещают 22,8 тыс. детей — это свыше 77% от общего числа дошкольников региона.

На 1 апреля 2018 года в очереди на получение места в детсадах состоят 636 детей в возрасте от 3 до 7 лет и 7104 ребёнка в возрасте до 3 лет. При этом в период комплектования садов, который проходит с мая по июль, все дети в возрасте от 3 до 7 лет получают путевки в детский сад.