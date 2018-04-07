В Кабардино-Балкарии грабитель напал на сотрудницу компьютерного клуба

Кабардино-Балкария

Распечатать

Полицейские раскрыли разбойное нападение на сотруднику компьютерного клуба в Чегемском районе Кабардино-Балкарской Республики

В дежурную часть полиции 5 апреля около 7:00 обратилась 24-летняя жительница села Дыгулыбгей. Она рассказала, что часом ранее в компьютерный клуб Чегема, в котором она работает, зашел неизвестный мужчина и, угрожая ножом, забрал из кассы 26 тыс. 30 рублей. Кроме того, он причинил девушке телесные повреждения.

Участковые установили и задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 34-летний житель села Лечинкай. Злоумышленника арестовали, у него изъяли часть похищенных средств. 

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

Грабеж Полиция
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Иерусалиме сошел благодатный огонь
«Ахмат» уступил «Рубину» и продлил серию без побед до шести матчей
Reuters рассказало о схеме перевозки российских наемников из Ростова в Сирию
В Яблоновском загорелся строительный вагончик
В Ростове 16-летний подросток зарезал друга семьи
В Кабардино-Балкарии грабитель напал на сотрудницу компьютерного клуба

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале