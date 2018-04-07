В Кабардино-Балкарии грабитель напал на сотрудницу компьютерного клуба

Полицейские раскрыли разбойное нападение на сотруднику компьютерного клуба в Чегемском районе Кабардино-Балкарской Республики

В дежурную часть полиции 5 апреля около 7:00 обратилась 24-летняя жительница села Дыгулыбгей. Она рассказала, что часом ранее в компьютерный клуб Чегема, в котором она работает, зашел неизвестный мужчина и, угрожая ножом, забрал из кассы 26 тыс. 30 рублей. Кроме того, он причинил девушке телесные повреждения.

Участковые установили и задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 34-летний житель села Лечинкай. Злоумышленника арестовали, у него изъяли часть похищенных средств.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарской Республике.