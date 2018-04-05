На Кубани начальником Росгвардии стал Евгений Меркушин

В Краснодаре представили начальника ГУ Росгвардии по краю Евгения Меркушина

Он назначен указом президента РФ Владимира Путина. Нового руководителя ведомства командирам подразделений представил командующий Южным округом войск национальной гвардии РФ Олег Козлов.

«Полковник Меркушин после окончания Новосибирского высшего военного командного училища проходил службу на различных командных должностях, в том числе командовал отрядом специального назначения в Приволжском округе. До назначения на эту должность он возглавлял отдельную бригаду краснодарского соединения Росгвардии», — сказал Козлов.

Евгений Меркушин окончил Военную академию Генерального штаба ВС России в Москве. Среди наград — орден «За военные заслуги», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.